Наука и техника
02:00, 10 марта 2026Наука и техника

ВВС США купят броневики для ядерных «Минитменов»

Defense News: ВВС США купят бронированные транспортеры для МБР Minuteman III
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетВзрывы в США:

Фото: John Turner / U.S. Air Force / AP

Военно-воздушные силы (ВВС) США хотят купить дополнительные бронированные транспортеры для перевозки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III («Минитмен»). Об этом пишет Defense News.

Новые машины Payload Transporter Replacement (PTR) должны заменить существующие Payload Transporter (PT III). Отмечается, что парк машин устаревает, поэтому военные тратят больше средств на техническое обслуживание PT III. ВВС требуется еще пять PTR, которые дополнят заказанные в 2019 году 25 машин.

Характеристики транспортера ядерных ракет не раскрывают. Это тягач со специальным прицепом, который можно эксплуатировать на дорогах общего пользования. Машину отличает специальное бронирование. PTR доставляют разобранные МБР с военных баз к пусковым установкам.

Тягачи компании Armorworks получили бронированную кабину и защищенную грузовую платформу, устойчивую к взрывам и попыткам взлома.

Ранее в марте ВВС США провели испытательный пуск МБР Minuteman III. Запущенная с базы Ванденберг в Калифорнии ракета достигла заданной точки в районе ракетного полигона у атолла Кваджалейн.

