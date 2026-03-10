Вышедший из тюрьмы мужчина насмерть забил подростка молотком и выпил его кровь

В Индии мужчина забил подростка молотком, выпил его кровь и попытался его съесть

В индийском штате Мадхья-Прадеш вышедший из тюрьмы мужчина напал на 16-летнего подростка и насмерть забил его молотком. Об этом пишет NDTV.

Трагедия случилась в деревне Саманна. Несовершеннолетний шел к сестре на праздник, когда его сзади атаковал мужчина. По словам очевидцев, нападавший сбил юношу с ног палкой, а затем несколько раз ударил молотком по голове. После этого он пил кровь из раны жертвы и пытался съесть его плоть. Затем мужчина скрылся в поле.

Очевидцы догнали нападавшего и удерживали его до прибытия правоохранителей. Они утверждают, что во время задержания мужчина вел себя спокойно. Полицейские считают, что у него могло развиться психическое расстройство, ему назначат медицинскую экспертизу.

