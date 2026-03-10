Реклама

22:53, 10 марта 2026Из жизни

Вышедший из тюрьмы мужчина насмерть забил подростка молотком и выпил его кровь

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

В индийском штате Мадхья-Прадеш вышедший из тюрьмы мужчина напал на 16-летнего подростка и насмерть забил его молотком. Об этом пишет NDTV.

Трагедия случилась в деревне Саманна. Несовершеннолетний шел к сестре на праздник, когда его сзади атаковал мужчина. По словам очевидцев, нападавший сбил юношу с ног палкой, а затем несколько раз ударил молотком по голове. После этого он пил кровь из раны жертвы и пытался съесть его плоть. Затем мужчина скрылся в поле.

Очевидцы догнали нападавшего и удерживали его до прибытия правоохранителей. Они утверждают, что во время задержания мужчина вел себя спокойно. Полицейские считают, что у него могло развиться психическое расстройство, ему назначат медицинскую экспертизу.

Ранее в штате Андхра-Прадеш, Индия, мужчина отомстил укусившей его змее и пришел с ней в больницу. Змею он взял с собой, чтобы врачи определили, ядовита она или нет, и поняли, какое противоядие ему может быть необходимо.

