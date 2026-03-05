Голый по пояс мужчина пришел в больницу с укусившей его змеей в руках

В штате Андхра-Прадеш, Индия, мужчина отомстил укусившей его змее и пришел с ней в больницу. Об этом пишет Afternoon News.

Крупная змея напала на мужчину, когда он обедал в ресторане. Несмотря на укус, пострадавший тут же поймал рептилию и забил ее до смерти. После он самостоятельно решил добраться до больницы в том, в чем был, — голым по пояс. Змею он взял с собой, чтобы врачи определили, ядовита она или нет, и поняли, какое противоядие ему может быть необходимо.

Появление мужчины со змеей в руках вызвало в больнице переполох. Однако вскоре медики поняли, что рептилия мертва, и спокойно приняли пациента. Ему оказали первую помощь и отправили в более крупную клинику. Какая змея укусила мужчину — неизвестно.

