Юрист рассказал о будущем артистов с англоязычными псевдонимами

Юрист Панасюк: SHAMAN, Zivert и другие артисты переведут псевдонимы на русский

Адвокат Валерий Панасюк порассуждал о том, что ждет российских артистов, чьи псевдонимы пишутся латинскими буквами. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

Известно, что с 1 марта 2026 года начал действовать закон об ограничении использования иностранных наименований, слов в информации для потребителей, рекламе.

«Риски для звезд с творческими псевдонимами на латинице есть только в том случае, если они не были зарегистрированы официально и на них не был получен товарный знак», — заявил Панасюк.

По его словам, артисты, которые по какой-то причине не успели получить товарный знак, могут обозначать псевдоним на русском языке, пока проходят регистрацию товарного знака. «После принятия законопроекта было больше восьми месяцев, чтобы зарегистрировать наименования в качестве товарного знака, большинство артистов уже это сделали», — добавил он.

Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, что не собирается переводить свои хиты на другие языки.