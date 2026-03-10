Зеленский назвал возможное место проведения новых переговоров с Россией

Зеленский: Следующие переговоры с Россией могут пройти в Турции или Швейцарии

Следующий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти в Турции или Швейцарии. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, его цитирует издание «Новости.LIVE».

Он уточнил, что встреча Москвы, Вашингтона и Киева может состояться на следующей неделе, но точная дата пока неизвестна и будет зависеть от событий на Ближнем Востоке. По словам Зеленского, ключевыми темами переговоров станут обмен военнопленными и подготовка возможной встречи лидеров.

Ранее украинский президент заявил, что Киев продолжит добиваться участия европейских стран в мирных переговорах с Россией по урегулированию конфликта.