Бывший СССР
21:24, 10 марта 2026Бывший СССР

Зеленский назвал возможное место проведения новых переговоров с Россией

Зеленский: Следующие переговоры с Россией могут пройти в Турции или Швейцарии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Следующий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти в Турции или Швейцарии. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, его цитирует издание «Новости.LIVE».

Он уточнил, что встреча Москвы, Вашингтона и Киева может состояться на следующей неделе, но точная дата пока неизвестна и будет зависеть от событий на Ближнем Востоке. По словам Зеленского, ключевыми темами переговоров станут обмен военнопленными и подготовка возможной встречи лидеров.

Ранее украинский президент заявил, что Киев продолжит добиваться участия европейских стран в мирных переговорах с Россией по урегулированию конфликта.

