Желание избежать штрафа обернулось для иностранца реальным лишением свободы в России

В Краснодарском крае суд приговорил иностранца к 1 году за взятку

В Краснодарском крае суд приговорил иностранца к одному году колонии общего режима за попытку дать взятку правоохранителю. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединений пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным по статье 291 УК РФ. У него конфисковали 15 тысяч рублей.

По версии следствия, 1 января на стационарном посту «Тамань» иномарку, в которой ехал иностранец, остановили для проверки. Выяснилось, что у пассажира есть проблемы с документами, а именно — нарушение миграционного режима. Инспектор был готов выписать административный протокол, но иностранец положил на стол правоохранителю 15 тысяч рублей. О чем полицейский сразу же сообщил руководству.

В итоге вместо штрафа за миграционное нарушение мужчина получил уголовное дело и реальный срок.

