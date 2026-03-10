Реклама

Силовые структуры
14:09, 10 марта 2026Силовые структуры

Желание избежать штрафа обернулось для иностранца реальным лишением свободы в России

В Краснодарском крае суд приговорил иностранца к 1 году за взятку
Варвара Митина (редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Краснодарском крае суд приговорил иностранца к одному году колонии общего режима за попытку дать взятку правоохранителю. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединений пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным по статье 291 УК РФ. У него конфисковали 15 тысяч рублей.

По версии следствия, 1 января на стационарном посту «Тамань» иномарку, в которой ехал иностранец, остановили для проверки. Выяснилось, что у пассажира есть проблемы с документами, а именно — нарушение миграционного режима. Инспектор был готов выписать административный протокол, но иностранец положил на стол правоохранителю 15 тысяч рублей. О чем полицейский сразу же сообщил руководству.

В итоге вместо штрафа за миграционное нарушение мужчина получил уголовное дело и реальный срок.

Ранее сообщалось, что глава муниципального округа Серебряные Пруды и три его заместителя подозреваются в получении взяток на 5,85 миллиона рублей от бизнесменов, в том числе по контрактам по уборке снега.

