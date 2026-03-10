Реклама

Ценности
13:49, 10 марта 2026Ценности

Жених конькобежки подарил ей роскошную машину в честь победы на Олимпиаде

Блогер Пол подарил конькобежке Ютте Лердам Mercedes в честь победы на Олимпиаде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Кадр: @jakepaul

Жених нидерландской конькобежки Ютты Лердам, американский блогер и актер Джейк Пол преподнес ей роскошный подарок в честь победы на Олимпиаде в Милане. Видео появилось в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсер подарил возлюбленной машину Mercedes G-Class Brabus, салон которой выполнен из белой кожи. Стоимость автомобиля начинается от 31 миллиона рублей.

«Только самое лучшее для моей королевы. Она упорно трудилась ради золота и серебра, поэтому я купил ей бронзовый фургон», — подписал Пол ролик, который набрал 421 тысячу лайков и 5 тысяч комментариев.

В феврале Ютта Лердам подверглась критике в сети из-за демонстрации роскошной жизни перед Олимпиадой. Спортсменка поделилась кадрами из джета, на которых она была запечатлена вместе с другими атлетами.

