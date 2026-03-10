Звезда телешоу покрылась жуткой сыпью и попала в больницу

Звезда реалити-шоу Тедди Мелленкамп попала в больницу с сильной сыпью

Пережившая рак звезда американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» (Real Housewives of Beverly Hills) Тедди Мелленкамп заявила, что попала в больницу из-за сильной сыпи. Об этом пишет Page Six.

По словам Мелленкамп, она испытывала симптомы, напоминавшие признаки простуды. Затем однажды утром она увидела на теле странные высыпания. «Все мое тело было покрыто жуткой сыпью, ее даже сыпью нельзя назвать, это были практически язвы», — отметила она и добавила, что ощущала жжение и боль из-за высыпаний.

Звезда реалити-проекта обратилась в больницу, где у нее диагностировали синдром Стивенса — Джонсона. Выяснилось, что причиной стало одно из лекарств, которое принимала Мелленкамп.

Уточняется, что в больнице ее лечили стероидами и антибиотиками.

В марте 2025 года сообщалось, что у Мелленкамп обнаружили два новообразования в легком. Помимо этого, у бывшей участницы реалити-шоу на тот момент были опухоли в мозге. Спустя полгода она заявила, что анализы не показали у нее наличие опухолей, однако отметила, что ее состояние все еще нельзя назвать ремиссией.