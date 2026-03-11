Реклама

25-летний турист из России загадочно пропал в Таиланде

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Jorge Silva / Reuters

25-летний турист из России загадочно пропал на популярном курорте Таиланда Пхукете, он не выходит на связь с родными уже почти два месяца. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Уточняется, что Константин К. является блогером-брейкдансером. В Таиланд он улетел с другом для зимовки. Приятель вскоре улетел обратно, а Константин остался, однако с 19 января с ним не может связаться семья.

Его отец Владимир рассказал, что сын жаловался на то, что его документы потерялись. Также туристу не хватало денег. По словам Владимира, у Константина должна была заканчиваться виза, поэтому он планировал пересечь границу с Камбоджей и вернуться.

Семья обратилась в консульство и местную полицию, однако обратной связи пока не получила.

Ранее в этот день стало известно, что в Таиланде исчез еще один россиянин. Уточнялось, что это произошло после его ссоры с девушкой в полицейском участке на Пхукете.

