Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:53, 11 марта 2026Ценности

33-летняя звезда «Женского стендапа» высказалась о пластике

Звезда «Женского стендапа» Щербакова: Планирую быть как Сара Джессика Паркер
Екатерина Ештокина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова высказалась о пластике со словами «планирую быть как Сара Джессика Паркер». Комментарий, взятый на «Форуме в большом городе от VK», публикует Telegram-канал «Звездач».

33-летняя звезда заявила, что полностью принимает себя и планирует стареть естественно. Однако она уточнила, что не исключает в будущем желания в коррекции внешности.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

«Я планирую быть как Сара Джессика Паркер. Но я не знаю, как лучше и как жизнь распорядится. Вдруг через десять лет захочу третью грудь, и я сделаю», — высказалась она.

В марте пластический хирург раскрыл секрет привлекательности Брэда Питта в 62 года. По его словам, внешность звезды «Бойцовского клуба» основана на женской красоте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на самую мощную в мире российскую газовую станцию

    Найдено объяснение боли в животе перед важными мероприятиями

    Артемий Лебедев рассказал о трехчасовом допросе в Ираке

    Названо неожиданное и долговременное последствие взрывов в Иране

    Жительница Брянска заявила о невозможности попасть в укрытия во время ракетного удара ВСУ

    41-летняя звезда Comedy Woman показала 25-летнего возлюбленного

    Раскрыты сроки продолжения ударов по Ирану

    Названо условия скачка цен на нефть до 200 долларов

    Министр спорта РФ оценил выступление россиян на Паралимпиаде

    США решили расследовать удар по школе в Иране и вышли на себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok