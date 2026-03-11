Реклама

09:07, 11 марта 2026

52-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» пожаловалась на критику ее внешности

Актриса Спеллинг призналась, что ее задевают хейтерские комментарии о внешности
Мария Винар

Фото: Image Space / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская актриса Тори Спеллинг пожаловалась на критику ее внешности. Переживаниями на данную тему она поделилась в собственном подкасте Misspelling.

52-летняя звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» призналась, что ее задевают хейтерские комментарии о внешности. «Это ужасно. Под каждой фотографией, которую я выкладываю в соцсети, мне пишут "Прекрати колоть наполнитель"» — посетовала она.

По ее словам, хейтеры намеренно распространяют слухи о том, что она злоупотребляет филлерами. «Как будто я не могу победить», — пригрозила знаменитость недоброжелателям.

В октябре 2024 года Тори Спеллинг напугала фанатов внешностью на фото с коллегами по сериалу — актерами Брайаном Остином Грином и Иэном Зирингом.

