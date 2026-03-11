Реклама

16:06, 11 марта 2026

Автогигант отзовет почти 148 тысяч машин из-за риска возгорания

Reuters: BMW отзовет в Китае почти 148 тысяч автомобилей из-за риска возгорания
Кирилл Луцюк

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

С китайского рынка отзовут 147 830 автомобилей BMW. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Причиной принятого решения стала проблема со стартером, из-за которой машина может не завестись, а в крайних случаях не исключена опасность возгорания. Отмечается, что отзыв коснется автомобилей BMW 2 серии, 4 серии, 5 серии, 6 серии, 7 серии, X4, X5, X6 и Z4, произведенных в период с 31 июля 2020 года по 22 декабря 2022 года.

В первой половине февраля стало известно, что Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen ввели полный запрет на продажу своей продукции в России. Представители автогигантов заверили, что принимают все возможные меры для пресечения нелегального экспорта. Среди прочего речь идет об инструктажах с дилерскими центрами и специальных пунктах в договорах, которые нацелены на блокировку перепродаж. BMW также поручила своему розничному сегменту в Китае «категорически возражать против любого потенциального экспорта автомобилей в Россию» и жестко пресекать подобные попытки.

