Автомобиль протаранил ворота Белого дома

CBS: Автомобиль врезался в ворота комплекса Белого дома

Автомобиль врезался в ворота комплекса Белого дома. Об этом сообщает журналистка CBS Сара Кук на своей странице в соцсети X со ссылкой на полицию Вашингтона.

«Автомобиль врезался в ворота Белого дома на пересечении улиц на (...) северо-западном направлении [периметра комплекса Белого дома]», — приводит журналистка слова правоохранительных органов.

О пострадавших не сообщается. Подозреваемый задержан и в настоящий момент находится на допросе.

В 2024 году агентство Associated Press (AP) сообщало, что, по данным Федерального бюро расследований (ФБР), Корпус стражей иранской революции (КСИР) планировал покушение на президента США Дональда Трампа. «Неназванный чиновник КСИР в сентябре прошлого года поручил своему контакту составить план слежки и последующего убийства Трампа», — сообщало тогда издание..