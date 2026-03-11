Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:16, 11 марта 2026

«Азов» застолбил место под Константиновкой и поплатился

Военкор Кулько: ВС РФ уничтожили позиции ВСУ благодаря табличке «занято — Азов»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Российские войска уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Константиновкой благодаря табличке «занято — Азов» (запрещенная в России террористическая организация). О том, как националистическое подразделение поплатилось, рассказал в Telegram военкор Дмитрий Кулько.

«Минометный расчет 12-й бригады Нацгвардии Украины "Азов" решил застолбить место в полях под Константиновкой, выставив в траншеях табличку "занято — Азов". По этой метке и отработала наша 17-я гвардейская артбригада», — рассказал корреспондент.

На опубликованных кадрах показан момент удара по позициям ВСУ, снятый с беспилотника.

Ранее эффективность «Азова» оценил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, первый корпус Нацгвардии Украины «Азов» является одной из наиболее эффективных боевых структур украинской армии.

