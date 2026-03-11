Зеленский оценил эффективность «Азова»

Зеленский назвал «Азов» эффективной боевой структурой и пообещал его поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский оценил эффективность батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Он высказался об этом в своем Telegram-канале.

«Первый корпус Национальной гвардии Украины "Азов" является одной из наиболее эффективных боевых структур наших сил обороны», — сообщил Зеленский.

Украинский лидер также пообещал дальнейшую поддержку «развития корпуса и других подразделений Нацгвардии».

Ранее стало известно, что основатель батальона «Азов», командир третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) формирует лично преданную армию радикалов на период после конфликта.