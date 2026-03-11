Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
22:51, 11 марта 2026Спорт

«Байер» и «Арсенал» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Байер» и «Арсенал» сыграли со счетом 1:1 в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Владислав Уткин

Фото: Martin Meissner / AP

«Байер» и «Арсенал» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет в матче на 46-й минуте открыл защитник хозяев Роберт Андрих. Ответный мяч в составе «Арсенала» на 89-й минуте с пенальти забил Кай Хавертц.

Ответный матч между этими командами пройдет 17 марта в Лондоне. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026 состоится 30 мая в Будапеште. Действующим обладателем титула является французский ПСЖ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ливан нанес массированные удары по Израилю

    Названы сроки завершения интенсивной фазы бомбардировок Ирана

    В Хорватии сравнили Евросоюз со стаей домашних кошек

    Зеленский пожаловался на давление США по вопросу окончания войны

    Файлы Эпштейна взломали

    Забитые ракетами и минами подземные тоннели в Иране попали на видео

    Россияне назвали главные раздражающие факторы в сервисе такси

    «Байер» и «Арсенал» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

    Украина обвинила Международный паралимпийский комитет в беспрецедентном давлении

    Минобороны Китая пригрозило одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok