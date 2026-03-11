«Байер» и «Арсенал» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Байер» и «Арсенал» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет в матче на 46-й минуте открыл защитник хозяев Роберт Андрих. Ответный мяч в составе «Арсенала» на 89-й минуте с пенальти забил Кай Хавертц.

Ответный матч между этими командами пройдет 17 марта в Лондоне. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026 состоится 30 мая в Будапеште. Действующим обладателем титула является французский ПСЖ.