Бывшего начальника из Минобороны России лишили миллионов

Суд взыскал ₽18,8 млн с экс-начальника 447-го представительства МО Винницкого

Измайловский районный суд Москвы обратил в доход государства миллионы Алексея Винницкого, который занимал должность начальника 447-го военного представительства Министерства обороны (МО) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

С Винницкого и его супруги взыскали более 18,8 миллиона рублей. Речь идет о деньгах, которые были получены во время работы в Минобороны РФ. Законность их происхождения супруги объяснить не смогли.

Ранее суд обратил в доход государства имущество судьи Нижегородского областного суда в отставке Виктора Фомина. Согласно решению суда, экс-судья пренебрегал законом о противодействии коррупции, а именно — имел непредусмотренные законом доходы, которые тратил на покупку транспорта и недвижимости.