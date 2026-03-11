Четверо мужчин напали на 90-летнюю женщину и изнасиловали ее

В Индии четверо мужчин напали на 90-летнюю женщину и надругались над ней

В индийском штате Мадхья-Прадеш четверо мужчин в масках напали на 90-летнюю женщину и надругались над ней. Об этом пишет NDTV.

Сообщается, что пожилая женщина находилась одна в своей хижине на сельскохозяйственном поле, когда на нее напали мужчины. Утром она сообщила о произошедшем дочери, которая отвезла ее в больницу. Врачи посоветовали пострадавшей обратиться в правоохранительные органы.

Пожилую женщину госпитализировали с травмами. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Полиция возбудила уголовное дело о групповом изнасиловании и назначила вознаграждение за информацию о преступниках.

Ранее в штате Мадхья-Прадеш вышедший из тюрьмы мужчина напал на 16-летнего подростка и насмерть забил его молотком. После этого он пил кровь из раны жертвы и пытался съесть его плоть.