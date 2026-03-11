Чиновник соврал о вербовке 15 бойцов в зону СВО и получил за них выплаты

В Забайкальском крае работника администрации городского округа Петровск-Забайкальский заподозрили в мошенничестве, связанном с вербовкой бойцов в зону спецоперации. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель краевого управления Следственного комитета (СК) РФ Егор Марков.

По версии следствия, мужчина входил в состав рабочей группы по отбору граждан на военную службу по контракту. Пользуясь служебным положением, он незаконно включал себя в реестры лиц, содействовавших заключению военных контрактов, которые в дальнейшем заверял у руководства. На основании подложных документов подозреваемый получал денежные средства из краевого бюджета.

По материалам регионального Управления ФСБ России было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения».

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах раскрыл, что речь идет о начальнике отдела мобилизационной подготовки администрации города, бывшем сотруднике полиции. На сайте горадминистрации указано, что эту должность занимает Алексей Коноваленко. Следствие установило, что он отчитывался, будто лично уговорил 15 человек оформить контракты, тогда как на самом деле все граждане были добровольцами. За каждого бойца он получал наградные выплаты, всего ему удалось присвоить более полумиллиона рублей.

Из-за фальшивок Коваленко считался лучшим хед-хантером Минобороны в Забайкалье.