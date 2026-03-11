Дачников призвали оставить снег на земле

Садовод Воронова отсоветовала дачникам убирать снег с грядок

Снег на дачном участке стоит счищать с крыш зданий, а от фундамента дома перекидывать на грядки, однако его ни в коем случае не следует убирать с земли. Делать это настоятельно отсоветовала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам специалиста, снег на участке — это богатство. При таянии он уйдет в землю и даст повышенную влажность, которая позволит рассчитывать на хороший урожай. «Просто даже вот с весны растения будут себя хорошо чувствовать», — отметила она.

Между тем, продолжила Воронова, очищать крыши построек от снега необходимо из соображений безопасности. «Убирать (снег) надо с крыш и со всяких строений, где он может либо проломить крышу, поскольку он намокнет, станет тяжелым, или он, когда сходит, может за собой какой-нибудь кровельный материал утащить», — пояснила эксперт. Садовод добавила, что, помимо этого, счищать снег стоит с теплиц, а также убирать его от фундамента дома на газон либо грядки, чтобы вода не проникла в подвал. «И этот снег перекидывать в любое место, лишь бы подальше от отмостки дома. А так, все что на земле, ни в коем случае убирать не надо», — подытожила Воронова.

