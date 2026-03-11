Десятки беспилотников ударили по южному российскому региону

Губернатор Слюсарь: Более 40 БПЛА атаковали Ростовскую область, повреждена ЛЭП

Десятки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по Ростовской области вечером 10 и утром 11 марта. Об этом сообщил губернатор южного российского региона Юрий Слюсарь.

По словам чиновника, всего регион атаковали более сорока дронов. Никто из жителей области не пострадал, однако на земле зафиксированы разрушения.

«Не обошлось без последствий на земле — в результате падения обломков БПЛА в поселке Чертково была повреждена линия электропередачи (ЛЭП)», — заявил он.

Поврежденную ЛЭП уже восстановили.

Ранее сегодня, 11 марта, сообщалось, что ВСУ атаковали Севастополь.