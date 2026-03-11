Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:20, 11 марта 2026Россия

Десятки беспилотников ударили по южному российскому региону

Губернатор Слюсарь: Более 40 БПЛА атаковали Ростовскую область, повреждена ЛЭП
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Десятки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по Ростовской области вечером 10 и утром 11 марта. Об этом сообщил губернатор южного российского региона Юрий Слюсарь.

По словам чиновника, всего регион атаковали более сорока дронов. Никто из жителей области не пострадал, однако на земле зафиксированы разрушения.

«Не обошлось без последствий на земле — в результате падения обломков БПЛА в поселке Чертково была повреждена линия электропередачи (ЛЭП)», — заявил он.

Поврежденную ЛЭП уже восстановили.

Ранее сегодня, 11 марта, сообщалось, что ВСУ атаковали Севастополь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надеемся, агрессор получил послание». Иран заявил о повреждении американского авианосца

    Любитель вишни годами прятался в туалете по неожиданной причине

    Россиянка описала жизнь женщин в Ираке фразой «главной целью считается брак»

    Смолов рассказал о сложностях поиска съемного жилья в Краснодаре

    Названы самые популярные недорогие смартфоны

    Приток иностранных профессионалов в Россию вырос

    Сорвавшая листовки на улице россиянка села на 17 лет

    Объявлено о разрушениях после массированной атаки ВСУ на Севастополь

    Десятки беспилотников ударили по южному российскому региону

    Зеленский сделал прогноз о конфликте на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok