Россия
06:23, 11 марта 2026Россия

ВСУ ударили по Севастополю

Развожаев: В Севастополе отражают атаку ВСУ, силы ПВО сбили 5 воздушных целей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. Об этом сообщил глава российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По его словам, предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) уже сбили 5 воздушных целей в районе Северной стороны и Фиолента. Губернатор уточнил, что гражданские объекты не повреждены. Он также призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Ранее сообщалось, что в районе Анапы прогремели взрывы на фоне атаки украинских беспилотников. Они также прозвучали в Сызрани и Самаре.

