04:06, 11 марта 2026Россия

Над двумя российскими городами раздались взрывы

Shot: Над Самарой и Сызранью прозвучало около десятка взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Над двумя российскими городами — Самарой и Сызранью — прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, взрывы над Самарой начали раздаваться около 03:00 и продолжаются до сих пор. Жители Сызрани, в свою очередь, рассказали, что от громких звуков, прозвучавших в городе, «шатались окна в квартирах», а в одном из районов вспыхнул пожар.

Отмечается, что в общей сложности прогремело около десятка взрывов. В обоих городах звучат сирены воздушной тревоги. По данным Shot, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские дроны-камикадзе на подлете. Сообщается, что беспилотники летят на низкой высоте со стороны реки Волги.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Незадолго до этого взрывы прогремели в Анапе. Они были слышны со стороны Черного моря.

