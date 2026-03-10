В российском городе прогремела серия взрывов

Shot: В районе Анапы прогремела серия взрывов на фоне атаки беспилотников ВСУ

В районе Анапы прогремела серия взрывов на фоне атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, всего раздалось около пяти взрывов в разных районах города, от которых сработали сигнализации у машин. Отмечается, что они были слышны со стороны Черного моря.

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских дронов, в Анапе и Сочи звучат сирены. Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее сообщалось о перехвате беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом. Помимо этого, дроны также были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской и Смоленской областями, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.