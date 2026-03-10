Реклама

21:40, 10 марта 2026Россия

ВСУ атаковали Крым дронами

Минобороны: ПВО уничтожила 36 украинских беспилотников над российскими регионами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Во вторник, 10 марта, Вооруженные силы Украины попытались атаковать Крым с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По информации оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 украинских дронов над территорией полуострова. Помимо этого, по семь беспилотников перехватили над Белгородской областью и акваторией Черного моря. Еще шесть дронов уничтожили над Краснодарским краем, два — над Курской областью и по одному — над Брянской и Смоленской областями.

В Минобороны уточнили, что попытки атак были предприняты в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Все сбитые дроны относились к самолетному типу.

Ранее ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами Storm Shadow. Сообщалось, что атаке подвергся завод, производящий микросхемы для мобильных устройств. По последним данным, в результате обстрела пострадали 37 человек.

