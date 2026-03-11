Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:38, 11 марта 2026Бывший СССР

Десятки солдат ВСУ дезертировали в Сумской области

ТАСС: Более 40 военных теробороны ВСУ дезертировали в Сумской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Больше 40 военнослужащих 119-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали с своих позиций в Сумской области. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«В результате нашего огневого воздействия свыше 40 солдат 119-й отдельной бригады теробороны дезертировали», — рассказал источник агентства.

По его словам, позиции этого подразделения находились в лесных полосах южнее населенного пункта Грабовское.

Ранее главный сержант 6-го батальона 122-й бригады теробороны Игорь Костин, находящийся в плену российских военнослужащих рассказал, что командование ВСУ могло отпустить солдат с передовой на сумском направлении, если те отдадут часть своей зарплаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала директора российского стадиона за присвоение денег

    Раскрыт вероятный 28-й член ЕС

    Любящим оставлять мусор у двери москвичам пригрозили крупным штрафом

    52-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» пожаловалась на критику ее внешности

    Мужчина женился на сестре после ее смерти ради наследства

    Вероятность окончания у Украины денег оценили

    Россия ударила 44 ракетами «Кинжал»

    Россиянин описал поездку на «полюс холода» фразой «ноздри слипаются за секунду»

    Новая многоэтажка в российском городе утонула в фекалиях

    Спрогнозирована судьба трафика в Ормузском проливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok