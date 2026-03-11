ТАСС: Более 40 военных теробороны ВСУ дезертировали в Сумской области

Больше 40 военнослужащих 119-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали с своих позиций в Сумской области. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«В результате нашего огневого воздействия свыше 40 солдат 119-й отдельной бригады теробороны дезертировали», — рассказал источник агентства.

По его словам, позиции этого подразделения находились в лесных полосах южнее населенного пункта Грабовское.

Ранее главный сержант 6-го батальона 122-й бригады теробороны Игорь Костин, находящийся в плену российских военнослужащих рассказал, что командование ВСУ могло отпустить солдат с передовой на сумском направлении, если те отдадут часть своей зарплаты.