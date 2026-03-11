Реклама

13:50, 11 марта 2026Мир

Дмитриев предрек смену руководства ЕС по одной причине

Дмитриев предрек смену руководства ЕС из-за энергетического кризиса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Энергетический кризис в Европе может стать причиной смены руководства Европейского союза (ЕС) в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Вспомните это [заявление] через две недели. Упрямая Урсула разрушает Европу. По мере того, как энергетический кризис охватывает Европу, упрямую Урсулу и умную Каю, скорее всего, заменят за все их постоянные стратегические и тактические ошибки», — написал он.

Дмитриев также выразил мнение, что фон дер Ляйен не справляется со своими обязанностями на посту, а ее коммунистические подходы в виде «ограничений и субсидирования» цен на газ ей не помогут.

Ранее глава ЕК столкнулась с резкой реакцией на свое заявление о конфликте вокруг Ирана. Комментируя события на Ближнем Востоке, она сообщила о введении Евросоюзом долгосрочных санкций против иранских властей и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), что вызвало жесткую реакцию со стороны Европарламента, дипломатических кругов и стран — участниц объединения.

