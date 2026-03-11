Реклама

Мир
13:07, 11 марта 2026Мир

Фон дер Ляйен предупредили о риске отставки

Politico: Разногласия с Европарламентом могут стоить фон дер Ляйен должности
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Разногласия Европарламента с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен из-за ее риторики, в том числе в контексте конфликта на Ближнем Востоке, могут стоить фон дер Ляйен должности. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что глава ЕК подвергнется жесткой критике со стороны Европарламента за «отказ от международного порядка, основанного на правилах».

Кроме того, депутаты от фракции социалистов, которые поддерживают правящую коалицию в ЕП, хотят в ходе пленарных дебатов в Страсбурге допросить фон дер Ляйен о ситуации на Ближнем Востоке.

По словам источников издания, союзники фон дер Ляйен обеспокоены ее заявлением, что «Европа больше не может быть хранительницей старого миропорядка», которое было воспринято как поддержка жесткой политики, проводимой президентом США Дональдом Трампом.

Ранее глава ЕК столкнулась с резкой реакцией на свое заявление о конфликте вокруг Ирана. Комментируя события на Ближнем Востоке, она сообщила о введении Евросоюзом долгосрочных санкций против иранских властей и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), что вызвало жесткую реакцию со стороны Европарламента, дипломатических кругов и стран — участниц объединения.

