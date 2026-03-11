Реклама

04:06, 11 марта 2026Из жизни

Электрик поменял логотип компании на фото своих гениталий и попал в тюрьму

Британец попал в тюрьму из-за замены логотипа компании на интимное фото
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Nicole Piepgras / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании мужчина попал в тюрьму за то, что использовал бизнес-аккаунт в мессенджере для домогательств к клиенткам. Об этом сообщает BBC News.

В сентябре 2024 года британка, собиравшаяся вызвать к себе электрика, во время переписки заметила, что он поменил аватар профиля — вместо логотипа компании там появилось фото его гениталий. На прямой вопрос о природе изображения 34-летний Лайам Броди ответил, что его взломали, однако затем изображение снова поменялось. На новом фото британец был полностью обнажен. Через два месяца другая женщина, также обратившаяся за услугой, получила от Броди несколько фото и видео интимного содержания.

В ходе расследования выяснилось, что британец также присылал свои интимные фото бывшей партнерше без ее согласия. Суд признал его виновным по трем эпизодам и приговорил к двум годам заключения. Полиция напоминает, что цифровой эксгибиционизм — это не шутка, а форма сексуального насилия.

Ранее сообщалось, что в США полицейский из штата Миссури три месяца устраивал проверки десяткам женщин и крал с их телефонов интимные фото и видео. От его действий пострадали как минимум 20 женщин.

