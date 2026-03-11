Реклама

Силовые структуры
09:19, 11 марта 2026Силовые структуры

ФСБ задержала директора российского стадиона за присвоение денег

В Кемерово ФСБ задержала директора стадиона «Химик» Дениса Яковлева
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Кемерово ФСБ задержала директора стадиона «Химик» Дениса Яковлева, подозреваемого в присвоении свыше 1,5 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, с августа 2025-го по февраль 2026 года, пользуясь служебным помещением, обвиняемый похищал деньги, которые люди платили за массовые катания. В ходе обыска были изъяты денежные средства на сумму свыше 400 тысяч рублей. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения на время расследования уголовного дела о присвоении в особо крупном размере.

Ранее в Московском гарнизонном военном суде обвиняемый в растрате миллионов своего друга начальник отдела кадров одной из войсковых частей ЛНР майор Андрей Борзов сделал заявление.

