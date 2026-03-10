Присвоивший миллионы своего друга подполковника российский майор сделал заявление

Обвиняемый в растрате ₽4,2 млн друга майор Борзов из ЛНР признал вину

В Московском гарнизонном военном суде обвиняемый в растрате миллионов своего друга начальник отдела кадров одной из войсковых частей ЛНР майор Андрей Борзов сделал заявление. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Борзов обвиняется в присвоении и растрате 4,2 миллиона рублей своего товарища — преподавателя цикла отряда специальной подготовки одной из войсковых частей Московской области подполковника Павла Герасиченко. На заседании свою вину он признал. «С обвинением согласен», — сказал майор.

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год Герасиченко проходил службу в войсковой части в Сирии. За это ему была положена ежемесячная выплата денежного довольствия. Герасиченко попросил своего друга Борзова получать за него в кассе воинской части, расположенной в России, деньги и хранить у себя или перевести деньги ему или членам его семьи. Отмечается, что денежное пособие, положенное подполковнику, выплачивалось в долларах. Так, за все время было получено порядка 100 тысяч долларов. В 2024 году Герасиченко потребовал у Борзова передать ему оставшиеся 42 тысячи долларов, на тот период времени эта сумму составляла порядка 4,2 миллиона рублей. Однако фигурант решил потратить эти деньги по своему усмотрению.

