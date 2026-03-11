Германия привлекла украинских военных для подготовки к обороне от России

Украинские инструкторы поделятся с бундесвером опытом боев с Россией

Украинские военные инструкторы помогут немецкой армии подготовиться к отражению якобы возможного нападения России на НАТО к 2029 году. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Германии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, передает Reuters.

По словам генерала, Берлин и Киев договорились о направлении украинских инструкторов в немецкие армейские училища в прошлом месяце. «Мы возлагаем большие надежды. Украинские военные — единственные в мире, имеющие опыт боевых действий на передовой против России», — подчеркнул Фройдинг.

Ожидается, что первоначальный контингент украинских инструкторов составит несколько десятков человек. Они поделятся опытом в области артиллерии, инженерного дела, бронетанковых операций и использования беспилотных летательных аппаратов. Фройдинг назвал это «равноправным партнерством в сфере безопасности».

Немецкий генерал пояснил, что подготовка обусловлена оценками разведки о якобы возможной готовности России к крупномасштабному нападению на альянс к 2029 году. «Это почти послезавтра. У нас нет времени — враг не ждет», — заявил он.

В Москве ранее неоднократно опровергали планы нападения на страны НАТО, однако западные официальные лица призывают не доверять этим заявлениям, ссылаясь на опыт 2022 года.

В сентябре 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинские военные научат польских солдат сбивать дроны. Тренировки будут проходить на украинской территории.