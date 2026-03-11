Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:14, 11 марта 2026Мир

Германия привлекла украинских военных для подготовки к обороне от России

Украинские инструкторы поделятся с бундесвером опытом боев с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Украинские военные инструкторы помогут немецкой армии подготовиться к отражению якобы возможного нападения России на НАТО к 2029 году. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Германии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, передает Reuters.

По словам генерала, Берлин и Киев договорились о направлении украинских инструкторов в немецкие армейские училища в прошлом месяце. «Мы возлагаем большие надежды. Украинские военные — единственные в мире, имеющие опыт боевых действий на передовой против России», — подчеркнул Фройдинг.

Ожидается, что первоначальный контингент украинских инструкторов составит несколько десятков человек. Они поделятся опытом в области артиллерии, инженерного дела, бронетанковых операций и использования беспилотных летательных аппаратов. Фройдинг назвал это «равноправным партнерством в сфере безопасности».

Немецкий генерал пояснил, что подготовка обусловлена оценками разведки о якобы возможной готовности России к крупномасштабному нападению на альянс к 2029 году. «Это почти послезавтра. У нас нет времени — враг не ждет», — заявил он.

В Москве ранее неоднократно опровергали планы нападения на страны НАТО, однако западные официальные лица призывают не доверять этим заявлениям, ссылаясь на опыт 2022 года.

В сентябре 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинские военные научат польских солдат сбивать дроны. Тренировки будут проходить на украинской территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело одного из троих пропавших под Москвой детей нашли спустя четыре дня

    Власти хотят забирать у россиян оставленные на таможне машины быстрее

    В Израиле сделали признание о конфликте с Ираном

    Во Франции раскритиковали заявления фон дер Ляйен о России

    Появилось видео удерживавшего позицию два месяца российского бойца

    Гособвинитель запросил срок для известного российского блогера

    В Госдуме предложили ограничить работу хостелов в многоквартирных домах

    Захарова ответила на новые санкции Запада эмодзи скунса

    Способность Ирана продолжать интенсивные удары оценили

    Опубликованы кадры последствий атаки Ирана на судно в Ормузском проливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok