05:01, 11 марта 2026Из жизни

Гламурная убийца устроила себе роскошный день рождения за решеткой и вызвала скандал

В Аргентине гламурная убийца устроила себе роскошный день рождения в тюрьме
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Jam Press

В Аргентине женщина, отбывающая 13-летний срок за тяжкое преступление, устроила себе роскошный день рождения за решеткой. Об этом пишет Need To Know.

Мария Паола Галеано оказалась под следствием в 2014 году в связи с нападением на Карлоса Альберто Гауна. С мужчиной расправились и попытались угнать его машину. Изначально Галеано считали соучастницей, однако потом выяснилось, что она принимала непосредственное участие в преступлении. Ее приговорили к 13 годам и четырем месяцам тюрьмы.

Поведение Галеано в тюрьме впервые вызвало скандал в августе 2025 года, когда она дала интервью журналистам с помощью запрещенного правилами мобильного телефона. Кроме того, так называемая гламурная убийца ведет страницы в социальных сетях, хотя администрация тюрьмы уверяет, что отобрала у нее гаджет.

На этот раз Галеано выложила в сеть кадры с празднования своего дня рождения в конце февраля. За время вечеринки, которую преступница устроила для сокамерниц, она несколько раз сменила наряд, стены были украшены розовыми шарами, а на столе стояли различные угощения.

Аргентинцы возмутились вызывающим поведением Галеано. Вскоре после этого в администрации тюрьмы заявили, что провели очередной рейд и отобрали у женщины смартфон. Галеано должна выйти на свободу в августе. В интервью 2025 года она заявила, что многие компании уже зовут ее на работу. Речь, по словам преступницы, идет о рекламных контрактах и работе в казино.

В октябре 2025 года сообщалось, что в Бразилии поймали гламурную серийную убийцу. За пять месяцев она расправилась с четырьмя мужчинами.

