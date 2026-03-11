Реклама

Глава Израиля высказался о «подталкивании» США к войне с Ираном

Президент Израиля Герцог: США сами приняли решение напасть на Иран
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Фото: Hollie Adams / Reuters

Президент Израиля Ицхак Герцог высказался о «подталкивании» США к войне с Ираном, заявив, что решение о нападении принял сам Вашингтон. Об этом он рассказал в интервью газете Bild.

«Честно говоря, это решение президента [США Дональда] Трампа. Во главе своей страны он является лидером свободного мира. Ему не нужно, чтобы Израиль его куда-то вел», — сказал он.

Глава государства не стал прогнозировать возможные сроки окончания конфликта вокруг Ирана. Он призвал «сделать глубокий вдох и сосредоточиться на конечном результате».

Ранее Трамп объяснил начало военной операции против Ирана. «Я приведу вам самый веский довод: в течение недели они собирались напасть на нас», — сказал он.

