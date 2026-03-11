Реклама

14:59, 11 марта 2026Россия

Госдума приняла закон о запрете депортации одной категории иностранцев

Госдума приняла закон о запрете депортации проходящих военную службу иностранцев
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Госдума во втором и третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете депортации одной категории иностранцев. Речь идет о тех, кто проходит военную службу в рядах Российской армии, передает РИА Новости.

Как следует из документа, административное выдворение за пределы России не будет применяться в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту и участвовавших в боевых действиях в составе Вооруженных сил России или воинских формирований.

Законом предусматриваются штрафы либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов в случае правонарушений, совершенных этой категорией лиц. Например, если было зафиксировано нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях, то им запретят посещать такие мероприятия на срок от одного года до семи лет.

Ранее Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон об обязательной геномной регистрации военнослужащих. Речь шла об обязательной процедуре ДНК-теста.

