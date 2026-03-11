Реклама

16:59, 11 марта 2026Силовые структуры

Гособвинитель запросил срок для известного российского блогера

В Москве прокурор запросил 1,5 года колонии для блогера-иноагента Максима Каца
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Петров / Коммерсантъ

В Москве прокурор запросил 1,5 года колонии для блогера-иноагента Максима Каца (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, он неоднократно уклонялся от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. И в течение года он дважды был привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ.

Он обвиняется по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»). По данным агентства, в ходе прения сторон прокурор попросил заочно приговорить Каца к 1,5 года лишения свободы.

Ранее Кац был осужден по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ с наказанием в виде лишения свободы на срок восемь лет.

Прокуратура Москвы сообщила, что с учетом позиции государственного обвинителя и путем частичного сложения приговоров суд приговорил его к девяти годам колонии общего режима.

24 сентября Хорошевский суд Москвы заочно арестовал Каца.

Ранее сообщалось, что завершено расследование уголовного дела в отношении известного российского блогера.

