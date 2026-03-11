Реклама

Готовивший атаку дронами по военным самолетам россиянин попал на видео

ФСБ показала на видео готовившего атаку дронами по военным самолетам
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала на видео 35-летнего жителя Владимирской области, который по заданию Службы безопасности Украины готовил подрыв военных самолетов. Запись публикует ТАСС.

На кадрах показан мужчина, а также беспилотники и другое оборудование, доставку которого он организовал для реализации своего плана.

О задержании россиянина сообщалось ранее, 11 марта. По данным силовиков, он установил в мессенджере контакт с агентом Службы безопасности Украины и по его указанию планировал подорвать самолеты Вооруженных сил России. Мужчина не раз выезжал на разведку к аэродромам во Владимирской, Ивановской областях и в Москве.

