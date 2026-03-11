Готовивший атаку дронами по военным самолетам россиянин попал на видео

ФСБ показала на видео готовившего атаку дронами по военным самолетам

ФСБ показала на видео 35-летнего жителя Владимирской области, который по заданию Службы безопасности Украины готовил подрыв военных самолетов. Запись публикует ТАСС.

На кадрах показан мужчина, а также беспилотники и другое оборудование, доставку которого он организовал для реализации своего плана.

О задержании россиянина сообщалось ранее, 11 марта. По данным силовиков, он установил в мессенджере контакт с агентом Службы безопасности Украины и по его указанию планировал подорвать самолеты Вооруженных сил России. Мужчина не раз выезжал на разведку к аэродромам во Владимирской, Ивановской областях и в Москве.