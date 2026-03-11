Реклама

Силовые структуры
15:53, 11 марта 2026Силовые структуры

Харцызский душитель «объявил» о себе

Аноним из ДНР назвал себя Харцызским душителем, покончившим с собой в 2013 году
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Portrait Image Asia / Shutterstock / Fotodom

Маньяк с удавкой, терроризировавший Донбасс с конца 90-х годов, «объявился» в интернете. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Аноним на одном местном форуме назвал себя Харцызским душителем. Пользователи ему не поверили, так как преступника, скрывающегося под этим прозвищем, Владимира Куцененко не стало в 2013 году после задержания за многочисленные расправы. Подтверждением личности маньяка стали посмертный ДНК-тест и эксгумация.

Аноним в ответ на скептицизм пользователя написал: «Ты веришь ДНК-тестам и всему тому, что делает государство Украина?» Он пишет, что на Куцененко «задним числом повесили висяки», и описывает расправы душителя как свои: «Я вальнул самую первую Юльку в мае 1998 года». 16-летняя Юлия считается первой жертвой Харцызского душителя. Он также упомянул еще двоих.

Душитель охотился на девушек и женщин до 2010 года с перерывом, когда его посадили за разбой. На его счету не менее 25 жертв.

Ранее сообщалось, что Алтайский краевой суд оставил без изменения приговор «политеховского маньяка» Виталия Манишина, который расправился с 11 женщинами.

