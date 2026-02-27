Раскрыто решение суда для расправившегося с 11 женщинами «политеховского маньяка»

Приговор убившему 11 человек «политеховскому маньяку» Манишину не изменили

Алтайский краевой суд оставил без изменения приговор для расправившегося с 11 женщинами «политеховского маньяка» Виталия Манишина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Такое решение вынесла судебная коллегия по уголовным делам по региону после рассмотрения дела фигуранта по апелляционным жалобам его адвоката и одной из потерпевших.

Ранее сообщалось, что жалобу в суд подал адвокат Манишина, потому что посчитал, что его доверитель мог оговорить себя в ходе следствия.

Манишина задержали в мае 2023 года и обвинили в изнасиловании и расправе над девушкой в 1989 году. На допросах он признал вину в преступлении, а месяц спустя неожиданно признался еще в нескольких расправах. Всего правоохранители установили причастность фигуранта к 11 расправам, совершенным в период с 1989 по 2000 год в Алтайском крае.