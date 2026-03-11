Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:13, 11 марта 2026Культура

Харви Вайнштейн ответил на обвинения в домогательствах к невесте Брэда Питта

Вайнштейн заявил, что обвинившая его в домогательствах Пэлтроу преувеличила
Ольга Коровина

Фото: Spencer Platt / Pool / Reuters

Голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий тюремный срок за сексуальные преступления, высказался о скандале с актерами Гвинет Пэлтроу и Брэдом Питтом. Его слова передает The Hollywood Reporter.

Вайнштейн заявил, что Пэлтроу была его хорошей подругой, отчего он особенно остро воспринял обвинения от актрисы в домогательствах. По его словам, Гвинет «раздула из мухи слона». Продюсер рассказал, что однажды предложил Пэлтроу сделать массаж, получил отказ и больше не пытался с ней флиртовать. Актриса сообщила о случившемся своему жениху Брэду Питту, который призвал Вайнштейна не приставать к его девушке.

Продюсер отметил, что на этом конфликт закончился, однако спустя годы Пэлтроу сделала из инцидента целую историю. «Человек, который был мне другом, который обязан мне карьерой, просто наносит мне удар в спину. Она хотела быть частью толпы. Я не прощу ей этого», — заявил Вайнштейн.

В 2017 году Пэлтроу рассказала, что перед началом съемок в фильме «Эмма» Вайнштейн пригласил ее в свой номер в отеле. Там он начал ее трогать и предложил пройти в спальню для массажа. Актриса утверждает, что от предложения отказалась, после чего продюсер угрожал ей и требовал, чтобы она никому не рассказывала о происшествии. Позже выяснилось, что Питт угрожал Вайнштейну расправой за домогательства к его возлюбленной.

В новом интервью Вайнштейн также опроверг все обвинения в насилии. Он пояснил, что флиртовал с некоторыми женщинами, обвинившими его в домогательствах, «перегибал палку» и был навязчивым. По словам продюсера, женщины солгали по многим причинам, но главным поводом стали деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ранениях нового верховного лидера Ирана

    Отмечена особенность удара ВСУ Storm Shadow по Брянску

    Стало известно о массовом вывозе убитых после удара по пансионату под Николаевом

    В России объяснили маршрут обхода ПВО во время ракетного удара ВСУ по Брянску

    Появились подробности о девичьем теле у озера в российском городе

    Раскрыта реакция основателя медиахолдинга Readovka на обвинение в хищении миллиарда рублей

    Хоккеиста «Ак Барса» третий раз за месяц оштрафовали за симуляцию

    Оформлять водителей за опасное нарушение ПДД станут быстрее

    Названы четыре признака отменного здоровья

    В России предложили официально признать водителями пользователей СИМ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok