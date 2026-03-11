Харви Вайнштейн ответил на обвинения в домогательствах к невесте Брэда Питта

Вайнштейн заявил, что обвинившая его в домогательствах Пэлтроу преувеличила

Голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий тюремный срок за сексуальные преступления, высказался о скандале с актерами Гвинет Пэлтроу и Брэдом Питтом. Его слова передает The Hollywood Reporter.

Вайнштейн заявил, что Пэлтроу была его хорошей подругой, отчего он особенно остро воспринял обвинения от актрисы в домогательствах. По его словам, Гвинет «раздула из мухи слона». Продюсер рассказал, что однажды предложил Пэлтроу сделать массаж, получил отказ и больше не пытался с ней флиртовать. Актриса сообщила о случившемся своему жениху Брэду Питту, который призвал Вайнштейна не приставать к его девушке.

Продюсер отметил, что на этом конфликт закончился, однако спустя годы Пэлтроу сделала из инцидента целую историю. «Человек, который был мне другом, который обязан мне карьерой, просто наносит мне удар в спину. Она хотела быть частью толпы. Я не прощу ей этого», — заявил Вайнштейн.

В 2017 году Пэлтроу рассказала, что перед началом съемок в фильме «Эмма» Вайнштейн пригласил ее в свой номер в отеле. Там он начал ее трогать и предложил пройти в спальню для массажа. Актриса утверждает, что от предложения отказалась, после чего продюсер угрожал ей и требовал, чтобы она никому не рассказывала о происшествии. Позже выяснилось, что Питт угрожал Вайнштейну расправой за домогательства к его возлюбленной.

В новом интервью Вайнштейн также опроверг все обвинения в насилии. Он пояснил, что флиртовал с некоторыми женщинами, обвинившими его в домогательствах, «перегибал палку» и был навязчивым. По словам продюсера, женщины солгали по многим причинам, но главным поводом стали деньги.