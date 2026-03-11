Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:23, 11 марта 2026Мир

Иран предупредил США и Израиль о скорых «смертельных ударах»

Шекарчи: Иран отомстит США и Израилю за гибель мирных жителей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ammar Safarjalani / Globallookpress.com

Иран отомстит США и Израилю за удары по жилым зданиям и гибель мирных жителей. Об этом заявил официальный представитель генерального штаба ВС армии страны Абольфазль Шекарчи, передает DefaPress.

«Я говорю им, чтобы они ждали наших сокрушительных ударов в ответ на их варварские действия, потому что мы скоро ответим на их действия и нанесем им смертельные удары», — пообещал он.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) анонсировал ответные удары по чувствительным и стратегическим объектам США и Израиля в рамках операции «Истинное обещание-4».

Тем временем в американском Сенате потребовали объяснить причины нападения США на Иран. Несколько сенаторов-демократов угрожают инициировать многочисленные голосования по вопросам военных полномочий или иным образом сорвать работу Палаты представителей, если республиканцы не согласятся провести публичные слушания с ключевыми должностными лицами американской администрации о причинах ударов по Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все это очень подозрительно». В Венгрии вскрыли гигантские денежные потоки для Украины, которые шли непонятно куда

    Раскрыт вероятный 28-й член ЕС

    Любящим оставлять мусор у двери москвичам пригрозили крупным штрафом

    52-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» пожаловалась на критику ее внешности

    Мужчина женился на сестре после ее смерти ради наследства

    Вероятность окончания у Украины денег оценили

    Россия ударила 44 ракетами «Кинжал»

    Россиянин описал поездку на «полюс холода» фразой «ноздри слипаются за секунду»

    Новая многоэтажка в российском городе утонула в фекалиях

    Спрогнозирована судьба трафика в Ормузском проливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok