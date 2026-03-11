Иран предупредил США и Израиль о скорых «смертельных ударах»

Шекарчи: Иран отомстит США и Израилю за гибель мирных жителей

Иран отомстит США и Израилю за удары по жилым зданиям и гибель мирных жителей. Об этом заявил официальный представитель генерального штаба ВС армии страны Абольфазль Шекарчи, передает DefaPress.

«Я говорю им, чтобы они ждали наших сокрушительных ударов в ответ на их варварские действия, потому что мы скоро ответим на их действия и нанесем им смертельные удары», — пообещал он.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) анонсировал ответные удары по чувствительным и стратегическим объектам США и Израиля в рамках операции «Истинное обещание-4».

Тем временем в американском Сенате потребовали объяснить причины нападения США на Иран. Несколько сенаторов-демократов угрожают инициировать многочисленные голосования по вопросам военных полномочий или иным образом сорвать работу Палаты представителей, если республиканцы не согласятся провести публичные слушания с ключевыми должностными лицами американской администрации о причинах ударов по Ирану.