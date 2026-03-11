Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:45, 11 марта 2026Мир

Иран сообщил о самом мощном ударе по объектам США и Израиля

КСИР объявил о самом мощном ударе по объектам США и Израиля с начала конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о самом мощном с начала конфликта ударе по объектам США и Израиля. Заявление приводит иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«Эта операция (...) сопровождалась более чем трехчасовыми ракетными ударами и крупнейшим в истории развертыванием сверхтяжелых ракет "Хоррамшахр", которые многократно и непрерывно наносили удары по базам США и сионистского режима (Израиля — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

По данным КСИР, в ходе атаки была поражена спутниковая станция близ Тель-Авива, а также военные цели в Хайфе и Западном Иерусалиме.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными последствиями» из-за минирования Ормузского пролива. Он добавил, что если Иран уберет размещенные им мины, это станет «гигантским шагом в правильном направлении».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин одним высказыванием вызвал панику в Евросоюзе. К чему может привести мысль вслух российского лидера?

    Объявлено о смерти командира участвующего в СВО российского отряда добровольцев

    В Иране показали свою посвященную жертвам Эпштейна ракету

    Предотвращен подрыв военных самолетов в российском регионе

    Полицейский подселился к россиянам и вместе с другом избил их

    Jetour анонсировал в России новую версию стильного кроссовера

    Москвичам пообещали аномальную погоду

    Иран сообщил о самом мощном ударе по объектам США и Израиля

    В Израиле забыли про ХАМАС на фоне Ирана

    Женщины заполонили парк в поиске избранника на конкурсе двойников Кеннеди-младшего

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok