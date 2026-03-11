Иран сообщил о самом мощном ударе по объектам США и Израиля

КСИР объявил о самом мощном ударе по объектам США и Израиля с начала конфликта

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о самом мощном с начала конфликта ударе по объектам США и Израиля. Заявление приводит иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«Эта операция (...) сопровождалась более чем трехчасовыми ракетными ударами и крупнейшим в истории развертыванием сверхтяжелых ракет "Хоррамшахр", которые многократно и непрерывно наносили удары по базам США и сионистского режима (Израиля — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

По данным КСИР, в ходе атаки была поражена спутниковая станция близ Тель-Авива, а также военные цели в Хайфе и Западном Иерусалиме.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными последствиями» из-за минирования Ормузского пролива. Он добавил, что если Иран уберет размещенные им мины, это станет «гигантским шагом в правильном направлении».