Иран выдвинул США новые условия для переговоров

Al Mayadeen: Иран потребовал от США гарантий для начала переговоров

Иран потребовал от США «реальных гарантий» для начала переговоров. О новых условиях Тегерана сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

«Иран отвергает все посреднические инициативы по поводу прекращения огня, поскольку у него есть условия и он хочет реальных гарантий», — указано в сообщении.

Отмечается, что Иран готов возобновить переговоры с США в случае, если Вашингтон гарантирует ненападение на исламскую республику в будущем и признает право Тегерана на реализацию полного ядерного цикла на своих объектах атомной энергетики.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Иран не хочет вести поиски дипломатического решения конфликта. «Хотят ли они достичь дипломатического решения? Пока что свидетельства указывают, что нет», — сказал он.