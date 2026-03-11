Известного российского блогера приговорили к девяти годам колонии

В Москве блогера-иноагента Максима Каца приговорили к девяти годам колонии

В Москве блогера-иноагента Максима Каца (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) приговорили к девяти годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он признан виновным по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»).

Признанный иноагентом, Кац дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента и в июле 2024 года, находясь за пределами России, распространил в интернете материалы без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности.

Ранее Кац был осужден по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ с наказанием в виде лишения свободы на срок восемь лет.

Прокуратура Москвы сообщила, что с учетом позиции государственного обвинителя и путем частичного сложения приговоров суд приговорил его к девяти годам колонии общего режима.

