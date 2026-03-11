Кайли Дженнер снялась без трусов для Vanity Fair в преддверии «Оскара»

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер снялась в откровенном виде для журнала Vanity Fair в преддверии вручения кинопремии «Оскар». Фото опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя возлюбленная американского и французского актера Тимоти Шаламе предстала перед камерой без бюстгальтера и трусов. Знаменитость запечатлели в остроносых туфлях и длинном плаще с огромным бантом, который прикрывал ее обнаженные части тела.

Кроме того, Дженнер поделилась еще одним кадром с фотосессии. На нем бизнесвумен позировала в черном атласном бюстгальтере, облегающих брюках и сапогах. При этом она раздвинула ноги в разные стороны и закурила сигарету.

