Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:52, 11 марта 2026Ценности

Кайли Дженнер снялась без трусов для Vanity Fair в преддверии «Оскара»

Кайли Дженнер снялась в откровенном виде для Vanity Fair в преддверии «Оскара»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер снялась в откровенном виде для журнала Vanity Fair в преддверии вручения кинопремии «Оскар». Фото опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя возлюбленная американского и французского актера Тимоти Шаламе предстала перед камерой без бюстгальтера и трусов. Знаменитость запечатлели в остроносых туфлях и длинном плаще с огромным бантом, который прикрывал ее обнаженные части тела.

Кроме того, Дженнер поделилась еще одним кадром с фотосессии. На нем бизнесвумен позировала в черном атласном бюстгальтере, облегающих брюках и сапогах. При этом она раздвинула ноги в разные стороны и закурила сигарету.

В феврале общественность обругала Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе за закрытие пиццерии на время свидания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности удара ВСУ по Брянску

    На Западе раскритиковали выходку Зеленского в отношении Орбана

    Российская блогерша разгневала фанатов фото в трусах с чучелом крысы

    Зеленский по-хамски высказался о делегации одной европейской страны

    Удар иранского дрона по нефтяной базе и мощный взрыв в порту Омана попали на видео

    Поезд насмерть сбил четырех человек в Москве

    Трамп жестко отреагировал на вопрос журналистов об Иране

    ОАЭ атаковали ракетами и дронами

    Назван способ определить у себя алкоголизм

    Стало известно о существенных потерях рода войск ВСУ в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok