11:01, 11 марта 2026

Китай выступил с призывом к США и Ирану

МИД КНР призвал США и Иран к переговорам в связи с ситуацией в Ормузском проливе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Китай призывает США и Иран вернуться за стол переговоров в связи с ситуацией в Ормузском проливе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

«Неотложный приоритет для всех заинтересованных сторон — незамедлительно прекратить военные действия и в кратчайшие сроки вернуться к установленным рамкам переговоров», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Пекин глубоко обеспокоен напряженной ситуацией на Ближнем Востоке и призывает предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану «невиданными последствиями» из-за минирования Ормузского пролива. По словам американского лидера, если Иран уберет размещенные им мины, это станет «гигантским шагом в правильном направлении».

