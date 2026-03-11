Реклама

16:41, 11 марта 2026Ценности

Кожевник раскрыл россиянам способы восстановить обувь после реагентов

Кожевник Смолькин: Вода и уксус восстановят обувь из кожзама после реагентов
Мария Винар

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Кожевник Андрей Смолькин раскрыл россиянам способы восстановить обувь после реагентов. Его комментарий приводит Life.ru.

По словам эксперта, методы восстановления зависят прежде всего от типа материала. Так, для удаления грязи и следов от реагентов с изделий из кожзама необходимо использовать мягкую щетку и тряпку, пропитанную раствором воды и уксуса. После очистки внутрь ботинок нужно положить бумагу и нанести водоотталкивающий спрей.

Для обуви из натуральной кожи, в свою очередь, также применяются мягкая щетка и слабый раствор воды и уксуса. При этом, чтобы восстановить мягкость, можно нанести на обувь небольшое количество касторового или оливкового масла, объяснил Смолькин. В случае использования профессиональных средств изделие сначала нужно очистить специальном составом, а затем нанести питательный крем и водоотталкивающую пропитку.

Что касается обуви из замши и нубука, специалист рекомендует чистить ее специальной щеткой или резинкой. Однако, чтобы поднять ворс, собеседник издания посоветовал ее пропарить и снова почистить щеткой. Также можно задействовать пенки-очистители, которые удаляют пятна и выравнивают цвет.

В апреле 2024 года организатор пространства Наталья Виноградова раскрыла россиянкам правильные способы хранить зимнюю одежду.

