Крокодилы захватили улицы города в Австралии

В Австралии крокодилы захватили город Кэтрин

В Австралии крокодилы оказались на улицах города Кэтрин из-за наводнения. Об этом сообщает 7News.

Обрушившиеся на город проливные дожди привели к разливу рек. В итоге течение вынесло крокодилов к жилым домам. Рептилии бродят по дорогам и заходят во внутренние дворы. Ливни продолжаются, поэтому многим жителям пришлось эвакуироваться.

Мэр города Джоанна Холден рассказала, что даже ее семья столкнулась с крокодилом. Один из них захватил участок ее матери. Холден не уверена, что специалисты смогут оперативно отловить всех опасных рептилий. «Сейчас кажется, что они повсюду», — отметила она.

Холден призвала горожан держаться подальше от рек и не пытаться плавать по ним на надувных лодках. При столкновении с крокодилом она посоветовала не приближаться к нему и сразу звонить в специальную службу.

Недавнее наводнение стало для Кэтрина четвертым крупным за последние десятилетия. Пока оно не побило рекорд 1998 года, когда уровень воды в городе поднялся до 20,4 метра.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша жители деревень, расположенных в районе национального парка Бхитарканика, стали поклоняться крокодилам. Они надеются, что обряды защитят их от нападений рептилий.

