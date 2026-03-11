Реклама

Экономика
17:42, 11 марта 2026Экономика

В России предложили ужесточить требования к очистке крыш в оттепель

В Госдуме предложили усилить административную ответственность УК за сход наледи
Виктория Клабукова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России могут ужесточить требования к содержанию крыш в оттепельную погоду. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, передает РИА Новости.

Соответствующее обращение было направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину. Парламентарий предлагает уточнить сезонные требования к очистке кровель, в том числе предельные сроки реагирования и порядок координации управляющих компаний с экстренными службами, органами государственного жилищного надзора и властями на местах.

Также, по мнению Свищева, необходимо усилить административную ответственность УК за сход снега и наледи на придомовых территориях. Коммунальщики, как считает депутат, должны «заблаговременно готовиться к сезонным рискам и четко знать алгоритмы действий».

Ранее россиян призвали не сбивать сосульки с козырьков балконов самостоятельно. По закону, если балкон предусмотрен проектом застройщика, то его содержанием должна заниматься УК. Если же конструкция была возведена самовольно, то ответственность за ее очистку лежит на собственнике, однако для ее чистки безопаснее нанимать сотрудников УК. За отказ от проведения уборки в случае падения наледи коммунальщиков также привлекут к ответственности.

