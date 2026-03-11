Реклама

Экономика
13:57, 11 марта 2026Экономика

Россиянам назвали ответственных за чистку балконов от сосулек

Адвокат Глазкова: Сосульки с балконов должны сбивать сотрудники УК
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Уборка балконов многоквартирных домов от сосулек — обязанность управляющей компании. Об этом в разговоре с «Газете.Ru» напомнила адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова.

Содержание общих балконов, как и козырьков подъездов, и крыш, входит в зону ответственности управляющей компании, поскольку они являются общедомовым имуществом. Обязанность по очистке балконов и кондиционеров также лежит на УК в случае, если эти конструкции не являются самостроем и предусмотрены проектом застройщика. Значит, и ответственность за последствия схода наледи с них, включая вред имуществу и здоровью людей, лежит на обслуживающей организации.

Однако если сосульки образовались на самовольно возведенном козырьке остекленного балкона или самостоятельно установленном кондиционере, то отвечать за их своевременную уборку должен собственник. При этом проводить ее самостоятельно Глазкова не советует. «Не исключено, что это может привести к травмам самого собственника или прохожих внизу, либо обрушит конструкции балкона», — предупредила юрист. Уборка наледи требует определенных навыков и оборудования. «Сбивание сосулек должно поручаться рабочим, знающим правила содержания кровли, и имеющим допуск к работе на высоте», — отметила собеседница газеты.

Жильцу необходимо подать заявление в УК для организации уборки наледи. Главное, по словам Глазковой, — зафиксировать факт письменного обращения, после чего ответственность за возможный сход снега ложится на коммунальщиков. Если УК не реагирует на заявку, следует обратиться в госжилинспекцию или прокуратуру. В случае падения наледи с самовольно установленного козырька балкона или кондиционера к ответственности привлекут как собственника, так и УК, поскольку организация не имеет права бездействовать при наличии угрозы безопасности жильцов и их имущества. С компании могут взыскать штраф в размере 4-5 тысяч рублей, для собственников штрафы не предусмотрены, однако сумма ущерба может оказаться на порядок больше.

Ранее россиянам напомнили о возможности получить крупную компенсацию за травмы в гололед. Сумма может достигать 300-350 тысяч рублей.

